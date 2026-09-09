Балкан обяви завръщането на Мартин Сотиров

От баскетболния шампион Балкан обявиха завръщането в отбора на Мартин Сотиров.

"Гардът с богат опит вече познава добре зеленото - част от отбора през сезон 2023/2024, той допринася за среброто в НБЛ и достигането до полуфиналите за Купата на България.

След период в румънския Рапид Букурещ и Спартак Плевен през изминалия сезон, Мартин се присъединява за лятната подготовка към графика на нашия тим, а сега неговото завръщане е вече официално. Казваме "добре дошъл отново у дома" на Мартин!", написаха от клуба от Ботевград.

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