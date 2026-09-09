Днес се навършват 78 години от първата шампионска титла на ЦСКА. На 9 септември 1948 г. "червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване.
"Победата с 3:1 срещу Левски (и общ резултат във финала 4:3) е постигната благодарение на решителен гол на незабравимия ни капитан Нако Чакмаков в последната минута! Героите за армейския тим са: Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Никола Божилов, Кирил Богданов", написаха от Борисовата градина.