78 години от първата шампионска титла на ЦСКА

Днес се навършват 78 години от първата шампионска титла на ЦСКА. На 9 септември 1948 г. "червените" за първи път триумфират като първенец на България - още в годината на своето основаване.

"Победата с 3:1 срещу Левски (и общ резултат във финала 4:3) е постигната благодарение на решителен гол на незабравимия ни капитан Нако Чакмаков в последната минута! Героите за армейския тим са: Стефан Геренски, Борислав Футеков, Манол Манолов, Димитър Цветков, Никола Алексиев, Нако Чакмаков, Стефан Божков, Димитър Миланов, Стойне Минев, Никола Божилов, Кирил Богданов", написаха от Борисовата градина.

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