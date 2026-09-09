Яник Синер с решаващи тестове в Торино

Световният номер 1 Яник Синер провежда решаващи тестове на корта в Торино, за да установи състоянието на дясното си коляно. Италианецът страда от тендинит, който го извади от строя през последните седмици, и се надява да получи зелена светлина за завръщане в професионалния тур за турнира от сериите ATP 500 в Пекин.

Синер не е играл в официален мач от 12 юли, когато спечели титлата на Уимбълдън във финалния сблъсък срещу Александър Зверев. Усложненията с коляното и последвалият тендинит принудиха италианския тенисист да пропусне турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, както и Откритото първенство на САЩ (US Open).

Основната цел пред италианеца е участие на турнира China Open в Пекин, който започва на 30 септември. Графикът и завръщането му обаче са с изцяло условен характер и зависят от това как дясното коляно ще реагира на засиленото натоварване по време на тренировките в Торино.

Продължителното отсъствие на Синер от корта отваря възможности за неговите преследвачи. Германецът Александър Зверев продължава да притиска върха на световната ранглиста, правейки борбата за първото място в ATP тура изключително оспорвана с навлизането в крайната фаза на сезона.

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