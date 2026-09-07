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  3. Българският отбор ACEND ще участва в квалификациите на голям турнир

Българският отбор ACEND ще участва в квалификациите на голям турнир

  • 7 сеп 2026 | 22:16
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Българският отбор ACEND ще участва в квалификациите на голям турнир

Общо 16 отбора приеха покани за затворената квалификация за Thunderpick World Championship 2026. Един от съставите е българският ACEND.

Тимовете ще се борят онлайн за една квота за основната надпревара, докато останалите седем места ще бъдат разпределени чрез покани според VRS класацията..

Сред участниците са също Ninjas in Pyjamas, HEROIC, 100 Thieves, Virtus.pro и 3DMAX. Wildcard и BESTIA са единствените два състава извън Европа.

Основното събитие на Thunderpick World Championship 2026 ще се проведе в Малта, като квалификацията ще определи един от участниците в турнира.

Снимка: HLTV

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