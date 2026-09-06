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  3. Spirit спечели BLAST Open в Порто след победа над MOUZ

Spirit спечели BLAST Open в Порто след победа над MOUZ

  • 6 сеп 2026 | 21:45
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Spirit спечели BLAST Open в Порто след победа над MOUZ

Spirit спечели BLAST Open Porto след успех с 3:1 (13-8, 11-13, 13-3, 13-6) над MOUZ във финала. "Драконите" си спечелиха 250 000 долара от наградния фонд.

Руският състав взе Dust2, отстъпи на Mirage, но затвори серията с победи на Ancient и Nuke.

Така Spirit се реваншира на MOUZ за загубения финал на BLAST Bounty преди малко повече от месец.

Тимът спечели и втори пореден трофей след успеха си на Световното по електронни спортове.

Даниил "donk" Кришковец и Дмитрий "sh1ro" Соколов бяха на върха със 73 и 70 елиминации.

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