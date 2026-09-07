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  3. G2 Esports се класира за финала на LEC и за Worlds

G2 Esports се класира за финала на LEC и за Worlds

  • 7 сеп 2026 | 13:08
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G2 Esports се класира за финала на LEC и за Worlds

G2 Esports спечели Roadshow турнира в Мадрид след победа с 3:1 над Karmine Corp. Така "самураите" се класираха за финала на LEC Summer Split и си гарантираха участие директно в Swiss Stage на Worlds 2026.

Размус "Caps" Винтер бе ключов за успеха и получи приза за MVP на двубоя. За Karmine Corp това бе първа загуба след финала на Световното първенство по електронни спортове срещу Dplus KIA..

"Самураите" ще играе своя 23-ти LEC голям финал в Ница след две седмици. Тимът вече си осигури място на Worlds заедно с четирите корейски състава и Bilibili Gaming, Team Secret Whales и CTBC Flying Oyster.

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