Легендата S1mple и BC.Game отпаднаха за шести пореден път в квалификациите

Отборът на BC.Game отпадна от откритите квалификации за PGL Masters турнира по CS2 в Букурещ след загуба с 11:13 от датския Esport Academy Copenhagen. Двубоят се игра в една карта - Nuke, а Олександър "s1mple" Костилиев бе най-добрият играч на своя тим с 21 убийства и 15 смъртни случая.

Поражението е шесто поредно за BC.Game в квалификационни турнири, откакто настоящият състав бе сформиран.

Единствено на Световното първенство по електронни спортове тимът получи директна покана, докато във всички останали случаи не успя дори да достигне затворената квалификация.BC.Game е на 38-о място във VRS, което не е достатъчно за участие в следващия Мейджър в Сингапур.

Снимка: HLTV

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