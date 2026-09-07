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37-годишният Дюрант призна: Баскетболът е спорт за младите хора

  • 7 сеп 2026 | 15:29
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37-годишният Дюрант призна: Баскетболът е спорт за младите хора

Нападателят на Хюстън Кевин Дюрант коментира възможността да прекрати професионалната си кариера.

„Аз съм следващият, който ще сложи край. Следващият, да. Чувствате ли това?  Баскетболът е спорт за младите хора. И въпреки че все още съм уверен, че мога да играя, постоянно чувам: „Ти си на 38“, „Ти си на 39“, „Твърде стар си“. Така че, да, разбирам всичко това. Но аз дадох на този спорт всичко, което някога съм имал, и приемам всичко, което предстои. Ще продължа да давам всичко от себе си на баскетбола, докато вече не мога да играя“, каза 37-годишният Дюрант в YouTube канала на Boardroom.

Дюрант е двукратен шампион на НБА и два пъти е обявяван за МВП на финалите. През 2014 г. Дюрант спечели наградата за МВП на редовния сезон.

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