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  3. LOUD се класира за Champions 2026 след драматичен обрат

LOUD се класира за Champions 2026 след драматичен обрат

  • 6 сеп 2026 | 11:53
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LOUD се класира за Champions 2026 след драматичен обрат

Отборът на LOUD ще участва на VALORANT Champions 2026, след като победи NRG с 3:2 (13-10, 13-9, 9-13, 5-13, 13-3) във финала на долната част на VCT Americas Stage 2.

След труден период през последните сезони LOUD премина през долната част на схемата с победи над MIBR, G2 Esports и NRG.

Младите Лука "lukxo" Травиоли и Роберто "erde" Лобос бяха сред ключовите фигури за впечатляващото представяне на отбора.NRG, който започна Stage 2 като фаворит, поведе силно в турнира, но претърпя две поредни загуби в решаващия уикенд.

Междувременно шампионът от Masters в Лондон Leviatán остана извън Champions 2026. Това е първият случай в историята на VCT, в който победител от Masters не успява да се класира за световното първенство в същия сезон.

Снимка: Riot Games

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