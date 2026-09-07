Тодор Манев: Спечелихме заслужено

В Димитровград, едноименния тим победи Загорец (Нова Загора) с 2:0. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Димитровград се справи със Загорец

Тодор Манев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„До средата на първото полувреме двубоят беше равностоен. Даже Загорец имаше повече владение на топката. След това обаче мисля, че се нормализираха за нас нещата. Спечелихме заслужено с оглед ситуациите за гол и неадекватно отмененото попадение в края. Там се решаваше мачът и е добре, че малко след това те не успяха да използват една ситуация, при която да ни изравнят. Доволен съм, защото днес се включиха четирима 18-годишни и двама на 19 години. Успяваме да дадем шанс и на такива момчета. За толкова млад отбор играхме много добре. Дано да сме далеч от опасната зона, защото така се играе по-леко“.

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