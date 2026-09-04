Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

Баскетболистът на Миньор 2015 Георги Боянов винаги е стоял гордо зад футболните си пристрастия, заявявайки любовта си към ЦСКА. Затова решихме да си поговорим с бившия национал за предстоящия сблъсък между Левски и ЦСКА за Суперкупата, който ще се изиграе на 9 септември. Пред камерата на Sportal.bg не пропуснахме да коментираме и предстоящата среща от осмия кръг на efbet Лига между Спартак (Варна) и ЦСКА, която е утре от 19:00 часа във Варна.

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

“Най-голямото ми очакване, естествено е ЦСКА да победи, но и да се напълни стадионът. Това за мен е най-важното, защото това са двата най-големи отбора в България, не само за футбол, а и за баскетбол. ЦСКА и Левски са си лицето на нацията. Надявам се да се получи зрелищен мач. Моята прогноза е 2:0 за ЦСКА. И двата гола ще бъдат второто полувреме, да видим дали ще позная. На въпроса “Кой ще ги вкара”, той отговори така: “Две дузпи. Хайде да видим дали ще има две дузпи, но не знам кой ще бие дузпите. Но две дузпи и 2-0, това ми е прогнозата.

Той коментира и състоянието на ЦСКА от началото на сезона, както в efbet Лига, така и на европейската сцена.

“И Левски са в същата позиция в момента, защото и двата отбора, които са за квалификации в Европа претърпяха загуби и отпаднаха за турнирите, за които се бореха. Мисля, че в момента са на едно психологическо положение и двата отбора. Бих казал, че това, че играе добре в първенството ще помогне на ЦСКА, ще помогне за самия мач. Бих казал, че ЦСКА ще има и късмет, така го усещам. Пак казвам, на едно ниво са в момента отборите, няма значение какъв футбол играеш. В крайна сметка феновете какво ги интересува - феновете ги интересува да победиш. Така, че дали ще победиш с голям резултат, с малък, с дузпи… Даже бих казал, че е най-инфарктно, когато е с дузпи, феновете най-много се кефят, когато отбора така спечели, а на отсрещната страна сърцата им са разбити. Едно време знаете Италия как играеха. Италия играеха цял мач защита, защита, накрая вкарат гол от контраатака и стават Световни шампиони. Така, че мисля, че няма значение дали играеш красив футбол или не. Има значение дали побеждаваш в крайна сметка.”

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

Боянов разкри позицията си и по темата “Христо Янев”.

“Бих казал, че треньорът има и успехи, не може само да го съдим по неуспехите. Понеже аз съм спортист и знам какво е за треньорите. Винаги имат добри и лоши моменти, но в крайна сметка ръководството взима финалното решение. Бих казал, че везните се наклоняват и от феновете, защото в крайна сметка спорта го правим за феновете. Но в крайна сметка има си ръководство, има си хора, които решават, които дават за самия клуб и те трябва да решат дали е добре или зле. Пак казвам, феновете наистина са много важни, но винаги тези неща ги решава ръководството, а не феновете. Надявам се да се вземе решението, което ще е най-добре за самия клуб. Ако стана така, че го освободят и клубът тръгне на добре, значи е било правилно решение. Но, ако го оставят и клубът пак тръгне на добре - също т.е. винаги има правилно и грешно решение въпросът е, че в крайна сметка ръководството отговаря какво се случва в един клуб, а не треньорът.”

Завършихме разговора си с очакванията му за сблъсъка между Спартак (Варна) и ЦСКА в морската столица от осмия кръг на efbet Лига, който ще се изиграе утре (5 септември) от 19:00 часа.

“Забелязвам, че тази година Спартак Варна са бих казал приятната изненада в първенството на този етап. Ще е много интересен пореден сблъсък, но ЦСКА има наистина класа, която тепърва ще показва и ще я показва на важните мачове. Отборът просто има наистина много добър състав, въпросът е да се синхронизират. Имат все още някакво време и да тръгнат нагоре, това, което очакваме всички ние.”, завърши баскетболистът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google