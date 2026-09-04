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  3. Ивайло Тодоров: Ще се играе футбол, дано младите да се възползват от шанса

Ивайло Тодоров: Ще се играе футбол, дано младите да се възползват от шанса

  • 4 сеп 2026 | 08:10
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Ивайло Тодоров: Ще се играе футбол, дано младите да се възползват от шанса

Едноименният тим на Севлиево ще гостува утре в Павликени. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстои двубой между два млади отбора. Сигурното е, че ще има футбол. Нормално е в тази възраст да се допускат грешки. Надяват се да направим по-малко. Ако играем 80 на сто от показаното в последния ни мач, ще печелим следващите. Неприятното е, че двама именно от младите ни напуснаха. Казаха, че за тях футболът е на първо място, но ще отидат да работят друга професия. Като започнахме да селектираме нашия отбор, акцентът беше именно да заложим на млади играчи. Те искат да получат шанс и ние им го даваме. Следват тренировките, които ще им помогнат да се развиват и израстват като футболисти. Това означава пълно отдаване за да има желания резултат. А не да се отказваме при първите трудности. Нищо не идва даром и без положени усилия. Можеш да работиш и на 40 години, но на въпросната възраст вече не е възможно да играеш футбол“, коментира пред Sportal.bg треньора на севлиевци Ивайло Тодоров.

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