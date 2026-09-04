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  3. Теодор Стефанов: Сериозно изпитание

Теодор Стефанов: Сериозно изпитание

  • 4 сеп 2026 | 07:53
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Теодор Стефанов: Сериозно изпитание

Родопа (Смолян) приема утре ОФК Хасково. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Стартирахме с две победи и ги заличихме в следващите два мача. Победа ще е единствения добър резултат за нас в предстоящия двубой. Съперникът е коварен. Представя се добре от началото на сезона. Ето защо, трябва да излезем мобилизирани и да изиграе пределно концентрирано 90-те минути. Знаем възможностите си. Просто трябва да ги демонстрираме“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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