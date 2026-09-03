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Лийдс остана без национал на Уелс за няколко седмици

  • 3 сеп 2026 | 22:27
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Лийдс остана без национал на Уелс за няколко седмици

Защитникът на Лийдс Джо Родън вероятно ще отсъства до 10 седмици, след като контузи подколянното си сухожилие по време на равенството с Брентфорд (1:1) в Премиър лийг миналата седмица.

Мениджърът Даниел Фарке потвърди новината преди гостуването на Брайтън в събота.

„Да, лоши новини. Джо има контузия на подколянното сухожилие. Той ще отсъства между осем и десет седмици, така че определено няма да играе преди следващата международна пауза. Удар за нас, защото Родън е ключов играч. Но това е футбол и понякога трябва да се справяш и с контузии”, заяви Фарке.

Националът на Уелс бе титуляр и в двата мача на Лийдс от първенството досега. Неговата контузия ще бъде проблем и за родината му. Уелс гостува на Португалия на 24 септември и на Дания три дни по-късно в мачове от група А4 на Лига на нациите. “Драконите” също така приемат Норвегия и Дания в началото на октомври.

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Снимки: Gettyimages

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