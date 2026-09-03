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Хикмет: Видях наченки на това, което на мен ми се иска

  • 3 сеп 2026 | 22:14
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Новият наставник на Берое Ахмед Хикмет говори след равенството на своя тим с Монтана. Двата тима не се победиха и завършиха 0:0. За Хикмет това беше дебютен двубой начело на “заралии”.

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

“Мисля, че за това кратко време видях наченки на това, което на мен ми се иска. Добра основа, над която да надграждам. Съжалявам, че не успяхме да победим. Това, което имам като мнение, е, че направихме всичко възможно да победим. Последният ни пас обаче винаги ни беше пресечен.

Желанието се виждаше, беше налице. Не само в защита, но и добри атаки направихме. Опитахме се да сме креативни и агресивни. На моменти се получаваше, на моменти не. Искам да поздравя противника, защото те също са отбор, който се опитва да играе футбол. Това предразполага да има надиграване, да има агресивни и бързи действия. Това е нещо, което ние също ще търсим. Да сме по-настоятелни, да владеем повече топката, да бъдем по-динамични. Трябва да направим така, че да побеждаваме.

Каквото има като информация и официално излезнало от клуба, това е факт. Не е в моята компетенция да го коментирам.

Това е най-нормалното нещо - да искам промоция. Клуб Берое и футболното семейство има много привърженици. Не ми беше приятно да съпоставям двата периода, когато бях футболист и сега като треньор, защото тогава имаше доста повече хора по трибуните. Надявам се с времето, работата и начина, по който трябва да изглеждаме, да радваме окото на феновете и да гоним този етап през онези години, когато стадионът беше пълен”, заяви Хикмет.

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