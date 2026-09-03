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Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификациите за Шампионската лига

  • 3 сеп 2026 | 21:30
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Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификациите за Шампионската лига

Билетите за квалификациите за Шампионската лига на ФИБА, на които Рилски спортист ще бъде домакин в Самоков, вече са в продажба, обявиха от клуба в социалните мрежи. Пропуските са налични в сайта на Eventim, както и на касата преди предстоящите мачове.

Квалификациите ще се проведат в периода 14–20 септември в "Арена СамЕлион", а българският Рилски спортист се изправя на 14 септември от 18:45 часа срещу испанския Рио Бреоган.

Цените на билетите са:

Турнирен билет (за целия турнир) – 100€ 
Единичен билет (за мач на Рилски) – 10€ 
Дневен билет (за целия ден) – 20€

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Утре за Рилски спортист предстои контролна среща с косовския Трепча. Мачът започва от 18:45 часа в "Арена СамЕлион".

В събота самоковци ще изиграят още една проверка срещу ТФТ Скопие от Република Северна Македония, а началният час и мястото на провеждане са същите.

Последната контрола на Рилски спортист ще бъде на 9 септември срещу румънския Рапид Букурещ отново в Самоков.

Само победителите от двата квалификационни турнира за Шампионската лига ще заслужат място в редовния сезон. Ако българският представител не успее да преодолее пресявките, ще премине директно в групите на турнира ФИБА Къп.

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