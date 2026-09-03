Двама отсъстващи за Левски преди сблъсъка с Троян

Левски 2007 приема Чавдар (Троян) в мач от третия кръг на Северозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 5-ти септември, от 17:00 часа. За „синьо-белите“ на Дочко Дочев това е едва втори мач за сезона и първо домакинство, след като тимът почива във втория кръг. В първия Левски отстъпи с 0:1 на Павликени като гост.

Аут за предстоящия двубой са двама от младите футболисти в тима. Това са Милен Ивов, който е контузен и Асен Медведев. Останалите състезатели са на линия и ще дадат всичко от себе си за първи успех в шампионата. През миналия сезон Левски спечели и двата си двубоя срещу този тим. Отборът надделя с 4:0 като гост и 3:1 като домакин.

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