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  3. Двама отсъстващи за Левски преди сблъсъка с Троян

Двама отсъстващи за Левски преди сблъсъка с Троян

  • 3 сеп 2026 | 15:56
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Двама отсъстващи за Левски преди сблъсъка с Троян

Левски 2007 приема Чавдар (Троян) в мач от третия кръг на Северозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 5-ти септември, от 17:00 часа. За „синьо-белите“ на Дочко Дочев това е едва втори мач за сезона и първо домакинство, след като тимът почива във втория кръг. В първия Левски отстъпи с 0:1 на Павликени като гост.

Аут за предстоящия двубой са двама от младите футболисти в тима. Това са Милен Ивов, който е контузен и Асен Медведев. Останалите състезатели са на линия и ще дадат всичко от себе си за първи успех в шампионата. През миналия сезон Левски спечели и двата си двубоя срещу този тим. Отборът надделя с 4:0 като гост и 3:1 като домакин.

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