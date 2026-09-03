ЦСКА не остави шанс на Локомотив (Пловдив) в U15

ЦСКА постигна убедителна победа с 4:0 над Локомотив (Пловдив) в двубой от петия кръг на Елитната група до 15 години.

„Червените“ поведоха още в 6-ата минута, когато Кирил Стоичков откри резултата. В 24-ата минута Емил Минев удвои аванса на ЦСКА, след като успя да прехвърли вратаря на Локомотив с впечатляващ удар от далечна дистанция. До края на първата част „смърфовете“ имаха възможност да намалят изоставането си, но опасен изстрел от пряк свободен удар не намери целта.

Още в началото на второто полувреме ЦСКА стигна до трето попадение, след като футболист на Локомотив си отбеляза автогол.В 62-ата минута Емил Минев оформи крайното 4:0 с второто си попадение в срещата.

Така ЦСКА записа категоричен успех над Локомотив (Пловдив) и продължава с доброто си представяне в Елитната група до 15 години.

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