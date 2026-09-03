Герой или злодей ще е Медведев на US Open

Винаги можете да разчитате на Даниил Медведев да даде изчерпателен отговор на всеки въпрос. След победата си във втория кръг срещу Себастиан Горзни на US Open във вторник Медведев отново го доказа. 30-годишният тенисист има доста интересни взаимоотношения с турнира от Големия шлем в Ню Йорк – спечели трофея през 2021 година, но претърпя и хаотично поражение още в първия кръг през 2025-а. Ако US Open беше филм, Медведев щеше ли да играе героя или злодея?

„Много е лесно“, отговори бившият номер едно в ранглистата на PIF ATP. „Колко продължава филмът – два часа? Нали знаете онези филми, в които не си съвсем сигурен какъв ще бъде краят и се опитваш да отгатнеш кой е лошият? Искам да бъда човекът, за когото почти до края на филма си мислите: „Той е злодеят. Не е добър.“

След това, в последната секунда на филма, осъзнавате, че той всъщност през цялото време е бил най-добрият човек, а някой друг е бил истинският злодей.“

Ако това ви звучи познато, има основателна причина. В историята на Медведев никога не са липсвали неочаквани обрати. Той достигна до финала на US Open през 2019 година, спечели титлата през 2021-ва, побеждавайки Новак Джокович, а през 2025-а допусна хаотична загуба още в първия кръг от Бенжамен Бонзи.

Това поражение беше част от трудна година, през която Медведев пропусна Финалите на АТР за първи път от 2019-а насам. Така приключи поредицата му от участия, включваща триумфа му в престижния заключителен турнир на сезона през 2020 година. През 2026-а обаче той спечели титлите в Бризбън и Дубай, достигна до финала в Индиън Уелс и в момента заема седмото място в годишната ранглиста.

Може би именно това е ключът към разбирането на мотивацията, която продължава да движи Медведев напред. Въпреки всички разговори за ранглисти, титли и заключителни турнири на сезона, той твърди, че неговият стимул всъщност е съвсем прост.

„Смятам, че в живота съм щастлив човек, но въпреки това, когато загубиш два поредни пъти в първия кръг, не се чувстваш добре и във всекидневието си“, заяви Медведев. „Печелиш няколко мача – животът ти може и да не върви чудесно по някаква причина, но си казваш: „Всичко е наред.“ Просто се опитвам да правя това, което трябва. Опитвам се да печеля мачове, защото това ми носи радост. Когато загубя, се опитвам да намеря радост някъде извън тениса. Като цяло просто се стремя да бъда щастлив от живота.“

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