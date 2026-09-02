Двойка ли са дъщерята на Роджър Федерер и синът на Лейтън Хюит? Майла и Круз един до друг на US Open

Приятелството между сина на тенис легендата Лейтън Хюит – Круз, и 17-годишната дъщеря на Роджър Федерер – Майла, изглежда се задълбочава.

"Дейли Мейл" посочва, че 17-годишният Круз, който е изгряваща тенис звезда, е бил забелязан в доста близка компания с Майла, докато двамата са наблюдавали мачове от US Open в Ню Йорк в понеделник.

Тийнейджърите са били забелязани да седят един до друг на трибуните, смеейки се и усмихвайки се, докато са разговаряли и са гледали нещо на телефоните си. Изглеждайки напълно спокойни в компанията си, двамата са се навеждали един към друг по време на приятелски момент от вечерния мач.

Сестрата близначка на Майла – Шарлийн, и по-малкият им брат Лео също са присъствали. Те са били видени отделно да аплодират заедно по време на победата на американеца Бен Шелтън в първия кръг срещу нидерландеца Талон Грикспор.

Круз, Майла и Шарлийн са били забелязвани заедно на няколко пъти през последните месеци, включително на Аустрелиън Оупън през януари, където Круз е седял до сестрите на трибуните.

Приятелството им изглежда е продължило и на "Уимбълдън" миналия месец, когато Круз е бил забелязан ентусиазирано да поздравява близначките при пристигането си за финала при юношите.

Появите на триото заедно предизвикаха сериозен интерес предвид изключителното им спортно потекло, разпалвайки слухове, че Круз и Майла може би са двойка.

Вътрешен източник споделя пред "Уоманс Дей": "Логично е Круз и Майла да са поне приятели. Круз винаги е бил близък с Майла и нейната близначка. Ако наистина са двойка, то и за двата родителски екипа това би било своего рода облекчение, защото знаят, че са израснали заедно с много сходни ценности".

Близначките живеят с баща си в Швейцария, а според слуховете Круз обмисля да се премести там, както за да развие своята тенис кариера под менторството на Федерер, така и за да бъде близо до приятелите си.

"[Семейство Федерер] го обожават, а Круз смята, че това може да бъде печеливша ситуация. Да бъде близо до момичетата, но и да има Роджър за ментор", споделя още източникът и добавя. "Круз определено мисли за Швейцария. Той обича да е около семейство Федерер и вижда предимството да има такъв тенис експерт на една ръка разстояние".

Въпреки това се съобщава, че родителите на Круз – Лейтън (45 г.) и съпругата му Бек (43 г.), са предпазливи относно преместването му в чужбина, опасявайки се, че "разсейващи фактори" могат да отклонят вниманието му от тренировките по тенис.

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