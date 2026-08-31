Джордж Лазаров загуби от сърбин в Пловдив

Джордж Лазаров отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

Лазаров, който участва с "уайлд кард", загуби от осмия в схемата сърбин Огнен Милич с 5:7, 7:5, 2:6 за 2:17 часа игра.

Българинът направи пробив в третия гейм на първия сет, след което на свой сервис поведе с 3:1, а след нов пробив имаше аванс от 5:3, но след това загуби четири поредни гейма и отстъпи с 5:7.

Във втория Лазаров направи обрат, като от 1:4 показа характер и изравни сетовете след 7:5.

В решителния трети сет българинът направи пробив и поведе с 2:1, но след това позволи на сърбина да вземе пет поредни гейма и да спечели с 6:2.

Трима други българи - Пьотр Нестеров, Александър Василев и Янаки Милев, ще започнат участието си директно от основната схема на турнира във вторник.

Не преди 15:00 часа на централния корт националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев ще стартира срещу третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина).

Не преди 17:30 часа, отново на централния корт, предстои голямо дерби между националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев. Петият поставен в схемата Нестеров игра финал на предишния турнир в Пловдив.

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