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  3. Матс Виландер: Артур Фис е сериозен претендент за титлата на US Open

Матс Виландер: Артур Фис е сериозен претендент за титлата на US Open

  • 31 авг 2026 | 17:34
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Матс Виландер: Артур Фис е сериозен претендент за титлата на US Open

Седемкратният шампион от турнири от "Големия шлем" Матс Виландер посочи шестима тенисисти, които според него имат потенциала да спечелят Откритото първенство на САЩ през 2026 г.

"Това е най-непредвидимият US Open от много време насам и смятам, че всичко може да се случи. В такава ситуация мисля, че Артур Фис е много сериозен претендент за титлата", заяви Виландер в интервю за "Екип".

"Всъщност виждам шестима играчи, които могат да спечелят този US Open, включително Артур. Останалите са Зверев, Джокович, Алкарас, Шелтън и Фриц", добави той.

Трябва да се отбележи, че Джокович вече отпадна от надпреварата в Ню Йорк.

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