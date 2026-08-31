Александър Толев остана на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Пловдив

Александър Толев пропусна да се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. 17-годишният българин, който вчера стартира с успех в три сета срещу алжиреца Самир Хамза Региг, днес не успя да продължи силното си представяне на кортовете на тенис клуб "Локомотив".

Толев, който получи "уайлд кард" за участие в пресявките, отстъпи на третия поставен в квалификациите Стефан Попович (Сърбия) с 4:6, 1:6 за час и 21 минути.

В първия сет младият българин на два пъти навакса пробив пасив, но допусна ключов брейк в деветия гейм, а съперникът му спечели частта на собствен сервис. Във втория сет Толев успя да вземе само един гейм и приключи участието си в надпреварата.

С представянето си той заработи една точка за ранглистата на АТР, както и 305 евро от наградния фонд на турнира.

По-късно днес, не преди 17:00 часа, българинът Джордж Лазаров ще стартира с "уайлд кард" от първия кръг на основната схема срещу осмия поставен Огнен Милич (сърбия).

Трима други българи ще започнат участието си директно от основната схема във вторник. Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място по ранглиста като пети поставен. С "уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Александър Василев и Янаки Милев.

Утре в изцяло български двубой петият поставен Пьотр Нестеров, който игра финал на предишния турнир в Пловдив, ще се изправи срещу Янаки Милев. Александър Василев ще стартира срещу третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина).

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