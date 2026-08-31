Пловдив Оупън 2026 – уикенд, посветен на тениса, състезанието и удоволствието от играта

Ако обичате тениса и търсите турнир, който предлага не просто няколко мача, а цялостно състезателно преживяване, запазете последния уикенд на септември.
На 26 и 27 септември тенис клуб „Пловдив 1982“ ще бъде домакин на „Пловдив Оупън 2026“ – любителски турнир, организиран от Българската федерация по тенис, който поставя висока летва по отношение на организацията, условията и атмосферата около състезанието.
И мястото не е случайно. ТК „Пловдив 1982“ се намира в подножието на емблематичния за града Младежки хълм – едно от най-разпознаваемите и красиви места в Пловдив. Така участниците ще могат да съчетаят сериозния тенис с атмосферата на един от символите на града.
Много тенис за всеки участник
Една от основните идеи на „Пловдив Оупън“ е всеки участник да получи максимално много игрово време.
Турнирът ще се проведе във формат Round Robin – всички срещу всички в групи, което гарантира няколко мача за всеки състезател, независимо от резултата в първата му среща.
След груповата фаза най-добрите ще продължат към елиминационната част.
Това означава, че един загубен мач няма да сложи край на участието ви. Напротив – ще имате възможност да натрупате игрови опит, да се изправите срещу различни съперници и да се борите до последно за най-доброто възможно класиране.
5000 евро награден фонд
„Пловдив Оупън 2026“ предлага и сериозна мотивация за участниците.
Общият награден фонд е 5000 евро, разпределен между сингъл и двойки – по 2500 евро за всеки формат.
За призьорите са предвидени:
1-во място – 1500 евро
2-ро място – 750 евро
3-то място – 250 евро
Освен паричните награди, победителите и призьорите ще получат купи и медали, а всеки участник ще получи специален подарък.
Сингъл и двойки
Участниците могат да се включат в:
Мъже – сингъл
Мъже – двойки
Сингъл + двойки
Таксите за участие са:
Сингъл – 100 евро/човек
Двойки – 100 евро/двойка
Сингъл + двойки – 150 евро/човек
Професионална организация
Зад турнира стои Българската федерация по тенис, а целта е любителите да получат усещане, максимално близко до професионалното състезание.
На кортовете ще има съдии и ball kids (подавачи на топки), ще се следи стриктно за организацията и провеждането на срещите, а топките ще бъдат подменяни редовно.
Всичко това е част от идеята „Пловдив Оупън“ да бъде повече от стандартен любителски турнир – състезание с професионална атмосфера и отношение към всеки участник.
Допир до професионалния тенис
Една от най-силните страни на събитието е възможността участниците да се докоснат до света на професионалния тенис.
По същото време в Пловдив ще се провеждат ATP Challenger при мъжете и ITF W50 при жените, което превръща града в своеобразен тенис център в рамките на целия уикенд.
За участниците в „Пловдив Оупън“ ще бъде осигурен шатъл до ТК „Локомотив“ и ТК „Макс Про“, така че желаещите ще могат да посетят професионалните турнири и да наблюдават мачове на живо.
Но тенисът няма да бъде само за професионалистите.
ТК „Пловдив 1982“ ще бъде домакин и на предквалификациите за плейофа на „Малките асове“ – престижно международно състезание за млади тенисисти. Участниците в „Пловдив Оупън“ ще имат възможност да наблюдават и финалните срещи на най-добрите български деца на 26 септември.
Така в рамките на един уикенд на едно място ще се срещнат любителският, детският и професионалният тенис.
Има парти
Защото един добър турнир не завършва с последната точка.
На 26 септември Българската федерация по тенис ще организира специално парти за участниците.
Това ще бъде възможност състезателите да се запознаят, да обменят впечатления, да прекарат време заедно и да се насладят на атмосферата извън корта.
Пловдив - град, който преживява тениса
Комбинацията от ТК „Пловдив 1982“ в подножието на Младежкия хълм, професионалните турнири в града, състезанията за деца и самия „Пловдив Оупън“ превръща последния уикенд на септември в истински празник на тениса.
Това е възможност не само да играете срещу силни съперници, но и да прекарате цял уикенд в среда, създадена около любимия спорт.
Къде и кога?
Тенис клуб „Пловдив 1982“ – в подножието на Младежкия хълм, Пловдив
26–27 септември 2026 г.
Мъже – сингъл и двойки
5000 евро общ награден фонд
Купи и медали за призьорите
Подарък за всеки участник
Шатъл до професионалните турнири
Парти за участниците
Крайният срок за записване е 14 септември 2026 г., 23:59 ч.
Местата са ограничени.
Регистрация: bgtennis.bg – „Пловдив Оупън 2026“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google