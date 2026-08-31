Пловдив Оупън 2026 – уикенд, посветен на тениса, състезанието и удоволствието от играта

Ако обичате тениса и търсите турнир, който предлага не просто няколко мача, а цялостно състезателно преживяване, запазете последния уикенд на септември.

На 26 и 27 септември тенис клуб „Пловдив 1982“ ще бъде домакин на „Пловдив Оупън 2026“ – любителски турнир, организиран от Българската федерация по тенис, който поставя висока летва по отношение на организацията, условията и атмосферата около състезанието.

И мястото не е случайно. ТК „Пловдив 1982“ се намира в подножието на емблематичния за града Младежки хълм – едно от най-разпознаваемите и красиви места в Пловдив. Така участниците ще могат да съчетаят сериозния тенис с атмосферата на един от символите на града.

Много тенис за всеки участник

Една от основните идеи на „Пловдив Оупън“ е всеки участник да получи максимално много игрово време.

Турнирът ще се проведе във формат Round Robin – всички срещу всички в групи, което гарантира няколко мача за всеки състезател, независимо от резултата в първата му среща.

След груповата фаза най-добрите ще продължат към елиминационната част.

Това означава, че един загубен мач няма да сложи край на участието ви. Напротив – ще имате възможност да натрупате игрови опит, да се изправите срещу различни съперници и да се борите до последно за най-доброто възможно класиране.

5000 евро награден фонд

„Пловдив Оупън 2026“ предлага и сериозна мотивация за участниците.

Общият награден фонд е 5000 евро, разпределен между сингъл и двойки – по 2500 евро за всеки формат.

За призьорите са предвидени:

1-во място – 1500 евро

2-ро място – 750 евро

3-то място – 250 евро

Освен паричните награди, победителите и призьорите ще получат купи и медали, а всеки участник ще получи специален подарък.

Сингъл и двойки

Участниците могат да се включат в:

Мъже – сингъл

Мъже – двойки

Сингъл + двойки

Таксите за участие са:

Сингъл – 100 евро/човек

Двойки – 100 евро/двойка

Сингъл + двойки – 150 евро/човек

Професионална организация

Зад турнира стои Българската федерация по тенис, а целта е любителите да получат усещане, максимално близко до професионалното състезание.

На кортовете ще има съдии и ball kids (подавачи на топки), ще се следи стриктно за организацията и провеждането на срещите, а топките ще бъдат подменяни редовно.

Всичко това е част от идеята „Пловдив Оупън“ да бъде повече от стандартен любителски турнир – състезание с професионална атмосфера и отношение към всеки участник.

Допир до професионалния тенис

Една от най-силните страни на събитието е възможността участниците да се докоснат до света на професионалния тенис.

По същото време в Пловдив ще се провеждат ATP Challenger при мъжете и ITF W50 при жените, което превръща града в своеобразен тенис център в рамките на целия уикенд.

За участниците в „Пловдив Оупън“ ще бъде осигурен шатъл до ТК „Локомотив“ и ТК „Макс Про“, така че желаещите ще могат да посетят професионалните турнири и да наблюдават мачове на живо.

Но тенисът няма да бъде само за професионалистите.

ТК „Пловдив 1982“ ще бъде домакин и на предквалификациите за плейофа на „Малките асове“ – престижно международно състезание за млади тенисисти. Участниците в „Пловдив Оупън“ ще имат възможност да наблюдават и финалните срещи на най-добрите български деца на 26 септември.

Така в рамките на един уикенд на едно място ще се срещнат любителският, детският и професионалният тенис.

Има парти

Защото един добър турнир не завършва с последната точка.

На 26 септември Българската федерация по тенис ще организира специално парти за участниците.

Това ще бъде възможност състезателите да се запознаят, да обменят впечатления, да прекарат време заедно и да се насладят на атмосферата извън корта.

Пловдив - град, който преживява тениса

Комбинацията от ТК „Пловдив 1982“ в подножието на Младежкия хълм, професионалните турнири в града, състезанията за деца и самия „Пловдив Оупън“ превръща последния уикенд на септември в истински празник на тениса.

Това е възможност не само да играете срещу силни съперници, но и да прекарате цял уикенд в среда, създадена около любимия спорт.

Къде и кога?

Тенис клуб „Пловдив 1982“ – в подножието на Младежкия хълм, Пловдив

26–27 септември 2026 г.

Мъже – сингъл и двойки

5000 евро общ награден фонд

Купи и медали за призьорите

Подарък за всеки участник

Шатъл до професионалните турнири

Парти за участниците

Крайният срок за записване е 14 септември 2026 г., 23:59 ч.

Местата са ограничени.

Регистрация: bgtennis.bg – „Пловдив Оупън 2026“

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