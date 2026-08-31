Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кузманов ще играе в основната схема на "Чалънджър" в Порто

Димитър Кузманов ще играе в основната схема на "Чалънджър" в Порто

  • 31 авг 2026 | 14:33
  • 171
  • 0
Димитър Кузманов ще играе в основната схема на "Чалънджър" в Порто

Димитър Кузманов записа втора поредна победа и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 3 в пресявките, надигра 10-ия поставен Максим Жанвие (Франция) с 6:4, 4:6, 6:2 за два часа и 11 минути на корта.

След размяна на пробиви в началото на първия сет, Кузманов осъществи ключов брейк в десетия гейм и поведе в общия резултат. Българинът допусна пробив в самото начало на втората част и не успя да преодолее изоставането си.

Така се стигна до решаващ трети сет, в който пловдивчанинът пое инициативата след брейк за 4:2 и до края на позволи на съперника си да отговори.

С този успех Димитър Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 382-рото място, както и 955 евро от наградния фонд на надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

  • 31 авг 2026 | 10:25
  • 528
  • 0
Джокович: Чувствах се ужасно на корта

Джокович: Чувствах се ужасно на корта

  • 31 авг 2026 | 09:16
  • 6514
  • 3
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

  • 31 авг 2026 | 09:01
  • 2473
  • 0
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 14279
  • 15
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 18408
  • 31
US Open започна с големи изненади

US Open започна с големи изненади

  • 31 авг 2026 | 06:55
  • 11380
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

  • 31 авг 2026 | 13:41
  • 5785
  • 5
Великият Любо Пенев на 60!

Великият Любо Пенев на 60!

  • 31 авг 2026 | 10:07
  • 7757
  • 57
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 14279
  • 15
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 11828
  • 15
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 18408
  • 31
Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

  • 31 авг 2026 | 11:09
  • 4404
  • 6