Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. "Той е на 20 от 20 години": възрастта на играч на Брайтън е поставена под въпрос заради външния му вид

"Той е на 20 от 20 години": възрастта на играч на Брайтън е поставена под въпрос заради външния му вид

  • 31 авг 2026 | 14:31
  • 486
  • 0

На 20 години Малик Ялкуйе отбеляза първия си гол в Премиър лийг по време на мача между Челси и Брайтън в неделя. Това представяне го извади на преден план в очите на интернет потребителите, които отправиха понякога неуместни коментари относно възрастта на младия котдивоарски полузащитник.

През изминалия уикенд 20-годишният полузащитник на Брайтън Малик Ялкуйе стана обект на подигравки заради външния си вид, след като се отличи с великолепен гол срещу Челси – първият му в Премиър лийг. Попадението позволи на Брайтън да се върне в мач, в който губеше с 0:3 след 32 минути игра. Срещата в крайна сметка завърши със загуба за “чайките” с 3:4.

В социалните мрежи обаче не толкова волето на халфа предизвика коментари, колкото външният му вид. Под видеата с попадението на котдивоареца много потребители поставиха под съмнение възрастта му заради неговата плешивост. „Няма начин да е на 20“, „Това е нечий дядо“, „Ако той е на 20, аз се казвам Лео Меси“ и „Той е на 20 от 20 години“ гласят част от коментарите.

В отговор на тези подигравки клубът, в който се е формирал като играч, АСЕК Мимозас, реши да вземе думата. В своя профил в социалната мрежа „Екс“ отборът сподели снимки на Ялкуйе по време на престоя му в клуба между 2018 и 2023 г. „Нека се отдалечим от безполезните полемики и нездравословните дебати. Снимките, архивите и кариерата на Малик говорят по-добре от всички спекулации“, се казва в публикацията.

Малик Ялкуйе е роден в Мали на 18 ноември 2005 г., но е израснал в Кот д'Ивоар. Той започва да се занимава с футбол през 2010 г. в тренировъчния център на Етоал дю Саел Абобо. През 2018 г. се присъединява към АСЕК Мимозас (2018-2023). Професионалният си дебют прави на 18-годишна възраст с екипа на шведския клуб ИФК Гьотеборг през февруари 2024 г. Няколко месеца по-късно Брайтън го купува за пет милиона евро. През последните два сезона „чайките“ го бяха преотстъпили на Щурм Грац, а след това и на Суонзи Сити.

Отделно има информации, че играчът страда от алопеция, заради което оплешивява.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Стили и другите ни грации смениха залата с плажа

Стили и другите ни грации смениха залата с плажа

  • 30 авг 2026 | 17:17
  • 5985
  • 14
Ройс Уайт се появи с перука на мач от женската НБА, за да "проучи бъдещите си съпернички"

Ройс Уайт се появи с перука на мач от женската НБА, за да "проучи бъдещите си съпернички"

  • 30 авг 2026 | 15:36
  • 1470
  • 2
Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

  • 30 авг 2026 | 11:32
  • 8456
  • 11
Един от най-обичаните състезателни филми ще има своето продължение

Един от най-обичаните състезателни филми ще има своето продължение

  • 30 авг 2026 | 10:50
  • 3031
  • 0
Снежана Борян откровено за брака с бивш вратар на Лудогорец: Най-доброто решение беше да напусне Звезда!

Снежана Борян откровено за брака с бивш вратар на Лудогорец: Най-доброто решение беше да напусне Звезда!

  • 29 авг 2026 | 14:21
  • 8064
  • 11
Бившата на Али Соу се наслаждава на лятото в Турция

Бившата на Али Соу се наслаждава на лятото в Турция

  • 29 авг 2026 | 14:01
  • 7205
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

Лудогорец преговаря с национал на Хърватия

  • 31 авг 2026 | 13:41
  • 5771
  • 5
Великият Любо Пенев на 60!

Великият Любо Пенев на 60!

  • 31 авг 2026 | 10:07
  • 7753
  • 57
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 14273
  • 15
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 11824
  • 15
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 18398
  • 31
Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

  • 31 авг 2026 | 11:09
  • 4397
  • 6