"Той е на 20 от 20 години": възрастта на играч на Брайтън е поставена под въпрос заради външния му вид

На 20 години Малик Ялкуйе отбеляза първия си гол в Премиър лийг по време на мача между Челси и Брайтън в неделя. Това представяне го извади на преден план в очите на интернет потребителите, които отправиха понякога неуместни коментари относно възрастта на младия котдивоарски полузащитник.

През изминалия уикенд 20-годишният полузащитник на Брайтън Малик Ялкуйе стана обект на подигравки заради външния си вид, след като се отличи с великолепен гол срещу Челси – първият му в Премиър лийг. Попадението позволи на Брайтън да се върне в мач, в който губеше с 0:3 след 32 минути игра. Срещата в крайна сметка завърши със загуба за “чайките” с 3:4.

В социалните мрежи обаче не толкова волето на халфа предизвика коментари, колкото външният му вид. Под видеата с попадението на котдивоареца много потребители поставиха под съмнение възрастта му заради неговата плешивост. „Няма начин да е на 20“, „Това е нечий дядо“, „Ако той е на 20, аз се казвам Лео Меси“ и „Той е на 20 от 20 години“ гласят част от коментарите.

В отговор на тези подигравки клубът, в който се е формирал като играч, АСЕК Мимозас, реши да вземе думата. В своя профил в социалната мрежа „Екс“ отборът сподели снимки на Ялкуйе по време на престоя му в клуба между 2018 и 2023 г. „Нека се отдалечим от безполезните полемики и нездравословните дебати. Снимките, архивите и кариерата на Малик говорят по-добре от всички спекулации“, се казва в публикацията.

💛🖤 DES ARCHIVES QUI PARLENT D’ELLES-MÊMES.



De son entrée à l’Académie MimoSifcom jusqu’à son premier but en Premier League, l’évolution de Yalcouyé Malick est documentée, année après année.



📸 2018, 2019, 2020… jusqu’à 2026 : toutes les archives sont là, sous vos yeux. Des… pic.twitter.com/a8QjkK7QkQ — ASEC Mimosas (@ASECMimosas) August 30, 2026

Малик Ялкуйе е роден в Мали на 18 ноември 2005 г., но е израснал в Кот д'Ивоар. Той започва да се занимава с футбол през 2010 г. в тренировъчния център на Етоал дю Саел Абобо. През 2018 г. се присъединява към АСЕК Мимозас (2018-2023). Професионалният си дебют прави на 18-годишна възраст с екипа на шведския клуб ИФК Гьотеборг през февруари 2024 г. Няколко месеца по-късно Брайтън го купува за пет милиона евро. През последните два сезона „чайките“ го бяха преотстъпили на Щурм Грац, а след това и на Суонзи Сити.

Отделно има информации, че играчът страда от алопеция, заради което оплешивява.

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