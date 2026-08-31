Талантливата Росица Денчева с рекордно класиране

Първата ракета на България при жените Елизара Янева запази позиции в световната ранглиста на WТА. 19-годишната пловдивчанка остава на 166-ото място с актив от 460 точки, след като през миналата седмица постигна рекордно класиране за кариерата си.

Янева не успя да преодолее квалификациите за Откритото първенство на САЩ, отстъпвайки на Луцие Хваличкова (Чехия) с 2:6, 5:7 в първия кръг от пресявките.

Втората ракета Росица Денчева от своя страна се изкачва с 19 места до най-доброто в кариерата си 280-о, след като през изминалите седмици се представи силно на турнири на клей в Куршумлийска баня (Сърбия). 19-годишната състезателка записа и рекордно класиране на двойки, където също е втора ракета на България и е 216-а.

За съжаление Виктория Томова продължава отстъплението си. Доскорошната първа ракета на България загуби три места и вече е 318-а.

В топ 10 на сингъл няма промени, а първа продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 8575 точки. Тройката допълват Елена Рибакина с 8141 точки и Джесика Пегула със 7265 точки.

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