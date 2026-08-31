Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор запази позиции в световната ранглиста, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Григор запази позиции в световната ранглиста, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 31 авг 2026 | 12:54
  • 361
  • 0
Григор запази позиции в световната ранглиста, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТР.

35-годишният хасковлия, който през тази седмица ще стартира на Откритото първенство на САЩ срещу Алексей Попирин (Австралия), остава на 137-ото място с 432 точки.

Втората ракета на България Пьтр Нестеров отстъпи с едно място до №301 с актив от 184 точки.

Димитър Кузманов се срина с девет позиции до №382 със 135 точки, а Александър Донски отстъпи с четири места до №523 с 84 пункта на сметката му.

Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година Иван Иванов записа ново най-добро класиране в кариерата си, заемайки 530-ата позиция с 82 точки.

Най-голям прогрес отбеляза Димитър Кисимов, който се изкачи с 586 места до 1036-ото след спечелването на първата си титла на сингъл от турнири на World Tennis Tour за мъже. 18-годишният българин, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината, триумфира в Куршумлийска Баня (Сърбия), където на финала победи седмия поставен представител на домакините Кристиян Юхас със 7:5, 4:6, 6:1.

В топ 10 няма промени. На върха е Яник Синер с 12 800 точки, следван от Александър Зверев със 7790, а Карлос Алкарас допълва призовата тройка със 7160 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

  • 31 авг 2026 | 10:25
  • 463
  • 0
Джокович: Чувствах се ужасно на корта

Джокович: Чувствах се ужасно на корта

  • 31 авг 2026 | 09:16
  • 6115
  • 3
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

  • 31 авг 2026 | 09:01
  • 2218
  • 0
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 12182
  • 13
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 16475
  • 27
US Open започна с големи изненади

US Open започна с големи изненади

  • 31 авг 2026 | 06:55
  • 11274
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великият Любо Пенев на 60!

Великият Любо Пенев на 60!

  • 31 авг 2026 | 10:07
  • 5064
  • 41
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 12182
  • 13
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 10261
  • 9
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 16475
  • 27
Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

  • 31 авг 2026 | 11:09
  • 2799
  • 1
Локо (София) на Любо Пенев гостува в Русе в търсене на първа победа през сезона

Локо (София) на Любо Пенев гостува в Русе в търсене на първа победа през сезона

  • 31 авг 2026 | 07:40
  • 4305
  • 11