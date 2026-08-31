Григор запази позиции в световната ранглиста, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТР.

35-годишният хасковлия, който през тази седмица ще стартира на Откритото първенство на САЩ срещу Алексей Попирин (Австралия), остава на 137-ото място с 432 точки.

Втората ракета на България Пьтр Нестеров отстъпи с едно място до №301 с актив от 184 точки.

Димитър Кузманов се срина с девет позиции до №382 със 135 точки, а Александър Донски отстъпи с четири места до №523 с 84 пункта на сметката му.

Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година Иван Иванов записа ново най-добро класиране в кариерата си, заемайки 530-ата позиция с 82 точки.

Най-голям прогрес отбеляза Димитър Кисимов, който се изкачи с 586 места до 1036-ото след спечелването на първата си титла на сингъл от турнири на World Tennis Tour за мъже. 18-годишният българин, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината, триумфира в Куршумлийска Баня (Сърбия), където на финала победи седмия поставен представител на домакините Кристиян Юхас със 7:5, 4:6, 6:1.

В топ 10 няма промени. На върха е Яник Синер с 12 800 точки, следван от Александър Зверев със 7790, а Карлос Алкарас допълва призовата тройка със 7160 пункта.

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