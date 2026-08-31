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  3. Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното в Испания

Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното в Испания

  • 31 авг 2026 | 12:28
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Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното в Испания

Националите по спортна аеробика ще проведат лагер във Франция преди Световното първенство в Памплона (Испания).

"Състезателите във възрастите мъже и жени, както и юноши и девойки направиха последната си тренировка заедно преди Световното първенство в Памплона. Младите надежди заминават за Испания във вторник, а отборът при мъже и жени ще продължи подготовката си на лагер във Франция", написаха от Съюза по аеробика в социалните мрежи.

Шампионатът на планетата за подрастващи ще се състои от 4 до 6 септември, а при мъжете и жените от 11 до 13 септември.

Снимка: Български съюз по аеробика Фейсбук

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