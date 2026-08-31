Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

Световният номер 16 Александър Бублик намери интересен начин да разреши спор между двама млади фенове след победата си над Джей Джей Улф в първия кръг на Откритото първенство на САЩ.

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След края на мача две деца едновременно поискаха да получат кърпата на тенисиста. За да определи на кого да я даде, Бублик ги накара да изиграят "камък-ножница-хартия".

Казахстанецът се наложи над Улф с резултат 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Тиаго Тиранте и Адриан Манарино.

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По-рано Бублик коментира и своя син: "Той сега спи. Когато се събуди, ще види, че съм спечелил и ще бъде щастлив".

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Снимки: Gettyimages