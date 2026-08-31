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  3. Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

  • 31 авг 2026 | 11:25
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Бублик реши спор за кърпа между фенове по интересен начин

Световният номер 16 Александър Бублик намери интересен начин да разреши спор между двама млади фенове след победата си над Джей Джей Улф в първия кръг на Откритото първенство на САЩ.

Бублик стартира с успех, Нори отпадна
Бублик стартира с успех, Нори отпадна

След края на мача две деца едновременно поискаха да получат кърпата на тенисиста. За да определи на кого да я даде, Бублик ги накара да изиграят "камък-ножница-хартия".

Казахстанецът се наложи над Улф с резултат 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Тиаго Тиранте и Адриан Манарино.

US Open започна с големи изненади
US Open започна с големи изненади

По-рано Бублик коментира и своя син: "Той сега спи. Когато се събуди, ще види, че съм спечелил и ще бъде щастлив".

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Снимки: Gettyimages

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