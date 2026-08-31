София Кенин спря късен щурм на 46-годишната Винъс Уилямс

Бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия София Кенин удържа късет щурм на носителката на седем "мейджър" титлиВинъс Уилямс в сблъсък от първия кръг на US Open между две американски шампионки от Големия шлем, участващи с "уайлдкард" и изпитващи трудности на корта през тази година.

Уилямс, която участва за рекордния си 26-и път в основната схема на US Open и е печелила титлата през 2000 и 2001 г., започна мудно и бързо се оказа с два пробива пасив за 0:3. Въпреки че успя да върне единия от тяхи да намали до 2:3, Кенин запази контрола и спечели първия сет с 6:2.

27-годишната Кенин проби рано и във втория сет, за да поведе с 3:1. Изглеждаше, че Уилямс е напът да загуби в два сета, когато сервираше при 2:4 и бе изправена пред точка за пробив. Точно в този момент обаче 46-годишната американка започна да намира играта си.

Винъс отрази точката за пробив и след това спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:4. Тя си осигури три сетбола при сервис на Кенин в десетия гейм, но не успя да ги реализира. При 5:5 Уилямс спаси четири брейкбола, за да задържи подаването си и да поведе с 6:5.

Въпреки че Кенин спечели лесно своя сервис гейм, за да вкара сета в тайбрек, изглеждаше, че инерцията е на страната на Уилямс. Тя поведе с 6:2 в тайбрека, печелейки още четири сетбола, но Кенин спаси всеки един от тях, преди да реализира първия си мачбол и да затвори мача с победа 6:3, 7:6 (9:7) след час и 48 минути игра.

Almost 2am fun from 46yo Venus Williams. pic.twitter.com/ow2PkPs304 — José Morgado (@josemorgado) August 31, 2026

За Уилямс загубата влоши баланса ѝ до 0-12 за сезона и отбеляза петото ѝ поредно отпадане в първия кръг на Ю Ес Оупън.

Кенин завърши мача с 28 печеливши удара и 21 непредизвикани грешки, докато Уилямс записа 13 уинъра и допусна 24 непредизвикани грешки. Това беше едва шестата победа за Кенин в основна схема на ниво УТА през 2026 г., като тя подобри статистиката си в мачове от Големия шлем на 21-13.

Тя ще се опита да спечели два поредни мача в един турнир за първи път през сезона, когато се изправи срещу друга американка – поставената под номер 3 Джесика Пегула, която победи Елена-Габриела Русе с 6:3, 6:2.

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