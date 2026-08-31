Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. София Кенин спря късен щурм на 46-годишната Винъс Уилямс

София Кенин спря късен щурм на 46-годишната Винъс Уилямс

  • 31 авг 2026 | 11:15
  • 209
  • 0
София Кенин спря късен щурм на 46-годишната Винъс Уилямс

Бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия София Кенин удържа късет щурм на носителката на седем "мейджър" титлиВинъс Уилямс в сблъсък от първия кръг на US Open между две американски шампионки от Големия шлем, участващи с "уайлдкард" и изпитващи трудности на корта през тази година.

Уилямс, която участва за рекордния си 26-и път в основната схема на US Open и е печелила титлата през 2000 и 2001 г., започна мудно и бързо се оказа с два пробива пасив за 0:3. Въпреки че успя да върне единия от тяхи да намали до 2:3, Кенин запази контрола и спечели първия сет с 6:2.

27-годишната Кенин проби рано и във втория сет, за да поведе с 3:1. Изглеждаше, че Уилямс е напът да загуби в два сета, когато сервираше при 2:4 и бе изправена пред точка за пробив. Точно в този момент обаче 46-годишната американка започна да намира играта си.

Винъс отрази точката за пробив и след това спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:4. Тя си осигури три сетбола при сервис на Кенин в десетия гейм, но не успя да ги реализира. При 5:5 Уилямс спаси четири брейкбола, за да задържи подаването си и да поведе с 6:5.

Въпреки че Кенин спечели лесно своя сервис гейм, за да вкара сета в тайбрек, изглеждаше, че инерцията е на страната на Уилямс. Тя поведе с 6:2 в тайбрека, печелейки още четири сетбола, но Кенин спаси всеки един от тях, преди да реализира първия си мачбол и да затвори мача с победа 6:3, 7:6 (9:7) след час и 48 минути игра.

За Уилямс загубата влоши баланса ѝ до 0-12 за сезона и отбеляза петото ѝ поредно отпадане в първия кръг на Ю Ес Оупън.

Кенин завърши мача с 28 печеливши удара и 21 непредизвикани грешки, докато Уилямс записа 13 уинъра и допусна 24 непредизвикани грешки. Това беше едва шестата победа за Кенин в основна схема на ниво УТА през 2026 г., като тя подобри статистиката си в мачове от Големия шлем на 21-13.

Тя ще се опита да спечели два поредни мача в един турнир за първи път през сезона, когато се изправи срещу друга американка – поставената под номер 3 Джесика Пегула, която победи Елена-Габриела Русе с 6:3, 6:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

Бублик стартира с успех, Нори отпадна

  • 31 авг 2026 | 10:25
  • 355
  • 0
Джокович: Чувствах се ужасно на корта

Джокович: Чувствах се ужасно на корта

  • 31 авг 2026 | 09:16
  • 4229
  • 3
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

  • 31 авг 2026 | 09:01
  • 1750
  • 0
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 9613
  • 11
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 13917
  • 23
US Open започна с големи изненади

US Open започна с големи изненади

  • 31 авг 2026 | 06:55
  • 11088
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великият Любо Пенев на 60!

Великият Любо Пенев на 60!

  • 31 авг 2026 | 10:07
  • 2983
  • 22
Григор Димитров стартира участието си на US Open

Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 9613
  • 11
България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Италия в 1/8-финал на ЕвроВолей 2026

  • 31 авг 2026 | 07:01
  • 8278
  • 5
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
  • 13917
  • 23
Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

  • 31 авг 2026 | 11:09
  • 752
  • 0
Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 23:10
  • 112400
  • 446