Крилото от Англия вече е на прегледи в Милан

Омари Хътчинсън от Нотингам Форест е все по-близо до преминаване в Милан. 22-годишното крило вече кацна в Милано на и започна своите задължителни медицински прегледи в клиниката "Ла Мадонина", преди официално да подпише своя договор с "росонерите".

Сделката между двата клуба е структурирана като платен наем на стойност 4 милиона евро за една година. В споразумението е включена и опция за закупуване, възлизаща на 40 милиона евро, която при определени условия може да се превърне в задължителна. Милан ще поемат изцяло заплатата на футболиста за периода на наема.

Основна роля за привличането на Хътчинсън има новият старши треньор на Милан Рубен Аморим. Португалският специалист е добре запознат с качествата на офанзивния полузащитник от престоя си във Премиър лийг и вярва, че креативността му ще бъде от полза в системата му на игра.

Хътчинсън, който е преминал през академиите на Арсенал и Челси, записа силен сезон 2023/24 под наем в Ипсуич Таун, отбелязвайки 10 гола в 44 мача в Чемпиъншип и помагайки за промоцията на тима във Висшата лига. През лятото на 2024 г. тогавашният му клуб Ипсуич го откупи за постоянно, а по-късно футболистът премина в Нотингам Форест. За Форест Хътчинсън записва 41 мача и 1 гол във всички турнири, но липсата на достатъчно игрово време под ръководството на новия мениджър Оливер Гласнер ускори трансфера му в Италия.

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