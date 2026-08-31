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Григор Димитров стартира участието си на US Open

  • 31 авг 2026 | 07:56
  • 2002
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Григор Димитров стартира участието си на US Open

Първата ракета на България Григор Димитров стартира днес похода си в основната схема на Откритото първенство на САЩ с двубой срещу австралийския представител Алексей Попирин.

Родният тенисист си заслужи позицията в същинската фаза на надпреварата, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, където последователно елиминира Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен. Следващото препятствие пред него в Ню Йорк е 130-ият в световната ранглиста на АТР.

Досегашното съперничество между двамата тенисисти включва четири официални сблъсъка, в които показателите им са напълно равни – по два триумфа за всеки. Най-пресният им мач датира от турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай през 2024 г., когато хасковлията се наложи чисто с 2:0 сета.

Организаторите поставиха двубоя в късната програма, като очакванията са срещата да стартира в часовете след полунощ наше време в нощта между понеделник и вторник.

Програмата обаче обещава още доста интригуващи сблъсъци, както при мъжете, така и при жените. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас (№2 в схемата) започва кампанията си на „Артър Аш Стейдиъм“ срещу Роман Сафиулин. В зрелищен и непредвидим сблъсък на бивши полуфиналисти в Ню Йорк, италианецът Матео Беретини излиза срещу швейцарския ветеран Стан Вавринка. Третият поставен Феликс Оже-Алиасим ще тества моментната си форма на старта срещу коравия австралиец Ринки Хиджиката. Руснакът Карен Хачанов е изявен фаворит в първия си мач, където ще премери сили с Роман Андрес Буручага. Надеждата на домакините Франсис Тиафо (№11) затваря вечерната сесия в интригуващ американски дуел срещу Мартин Дам.

При жените седмата поставена Каролина Мухова стартира участието си на турнира с наглед лесен мач срещу квалификантката Синя Краус. Световната номер 1 и двукратна защитничка на трофея Арина Сабаленка започва похода си към хеттрик от титли срещу Камила Осорио. Бившата шампионка от 2017 година Слоун Стивънс се завръща на любимите кортове с непредвидим мач срещу датчанката Клара Таусон. Поставената под №8 Ига Швьонтек ще открие вечерната програма на стадион "Луис Армстронг" срещу китайката Ван Сию. Двукратната носителка на трофея Наоми Осака е амбицирана за силен старт, но ще трябва да преодолее Анастасия Захарова под светлините на централния корт.

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