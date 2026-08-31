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Медведев стартира убедително на US Open

  • 31 авг 2026 | 01:01
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Медведев стартира убедително на US Open

Шампионът от 2021 година Даниил Медведев стартира с победа на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи квалификанта Юго Гастон (Франция) с 6:4, 6:2, 6:4 за два часа и 14 минути и се класира за втория кръг.

Миналата година Медведев отпадна на старта. Защитавайки само 10 точки през тези две седмици, той има голяма възможност да се изкачи още по-нагоре в топ 10 на света и да се доближи до първите пет места.

Във втория кръг за осми път в кариерата си на Откритото първенство на САЩ Медведев ще се изправи срещу американеца с "уайлд кард" Себастиан Горзни или Рафаел Колиньон (Белгия).

В друг мач от първия кръг надеждата на домакините Томи Пол се съвзе от слаб старт, за да победи квалификанта Колман Вон (Хонконг) с 6:7(3), 6:1, 6:3, 6:3. През тези две седмици Пол се бори за място на четвъртфиналите за първи път на Откритото първенство на САЩ, с което би завършил серията от участия на четвъртфиналите и в четирите турнира от Големия шлем, превръщайки се в единствения действащ американец, стигнал до това постижение.

Още двама от поставените продължават напред. Номер 18 Иржи Лехечка (Чехия) елиминира Пабло Кареньо Буста (Испания) с 6:1, 7:6(5), 4:6, 6:2, а номер 26 Артюр Риндеркнеш (Франция) победи трудно Шо Шимабукуро (Япония) с 6:7(4), 6:2, 7:6(4), 6:2.

В други мачове Камил Майхжак (Полша) спечели срещу Хамад Меджедович (Сърбия) с 6:3, 6:3, 6:3, Даниел Мерида (Испания) се наложи над Мартон Фучович (Унгария) с 6:4, 6:4, 6:2, Ибин У (Китай) се наложи над Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(2), 6:2, 7:5, Лойд Харис (Република Южна Африка) се справи с Джак Кенеди (САЩ) с 6:4, 6:2, 6:2, а Дино Прижмич (Хърватия) надделя над Александър Шевченко (Русия) с 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5.

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