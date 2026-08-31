Александър Толев започна с победа на "Чалънджър 50" в Пловдив

17-годишният Александър Толев постигна победа в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив. Надпреварата започна днес на кортовете на тенис клуб "Локомотив".

Българинът се наложи над Самир Хамза Региг (Алжир), който е номер 672 в световната ранглиста, с 6:3, 5:7, 6:4. Срещата продължи два часа и 42 минути.

За място в основната схема Толев ще играе срещу Стефан Попович (Сърбия).

Други петима българи отпаднаха в първия кръг на квалификациите. Антъни Генов загуби в изключително драматичен мач от Петер Файта (Унгария) с 6:7(9), 7:6(5), 6:7(2) за три часа и 11 минути игра.

17-годишният Калоян Шиков изигра много силен мач, но в крайна сметка отстъпи с 1:6, 6:3, 3:6 на третия поставен в пресявките Стефан Попович (Сърбия) за два часа и 14 минути на корта.

Виктор Киров (България) загуби с 2:6, 2:6 от Игнасио Париска Ромера (Венецуела), Радослав Шандаров отстъпи с 2:6, 1:6 на Джорджо Табако (Италия), а Даниъл Спасов (България) загуби от Франко Риберо (Аржентина) с 1:6, 2:6.

Четирима други българи ще започнат участието си директно от основната схема. Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място по ранглиста. С „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Александър Василев и Янаки Милев, както и Джордж Лазаров.

Утре, не преди 17:00 часа, Джордж Лазаров (България) ще играе срещу осмия поставен Огнен Милич (Сърбия).

Във вторник в изцяло български двубой петият поставен Пьотр Нестеров, който игра финал на предишния турнир в Пловдив, ще се изправи срещу Янаки Милев. Александър Василев (България) ще стартира срещу третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина).

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