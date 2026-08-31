Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лейла Фернандес стартира убедително на US Open с победа над Джан Шуай

Лейла Фернандес стартира убедително на US Open с победа над Джан Шуай

  • 31 авг 2026 | 03:27
  • 197
  • 0
Лейла Фернандес стартира убедително на US Open с победа над Джан Шуай

Канадската тенисистка Лейла Фернандес започна с убедителна победа участието си на Откритото първенство на САЩ (US Open). Напредвайки към втория кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк, тя надделя над китайката Джан Шуай с 6:3, 6:2 в първия кръг (1/64-финали).

Фернандес показа много стабилна игра и контрол върху срещата. Канадката пласира 4 аса по време на мача и допусна 3 двойни грешки, докато нейната съперничка Джан Шуай завърши двубоя без реализиран ас и с една двойна грешка.

В решаващите точки Фернандес бе значително по-ефективна. Тя реализира 3 от своите 7 възможности за пробив (43%). В същото време канадската състезателка демонстрира отличен сервис под напрежение и неутрализира всички 7 точки за пробив, които се откриха пред Джан Шуай в хода на срещата.

С този силен начален мач Фернандес се класира за втория кръг на турнира от Големия шлем в САЩ, продължавайки напред след чиста победа за малко над час игра.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Започнаха битките на US Open

Започнаха битките на US Open

  • 31 авг 2026 | 01:23
  • 5596
  • 0
Даниел Агилар не даде шансове на Фучович на старта на US Open

Даниел Агилар не даде шансове на Фучович на старта на US Open

  • 30 авг 2026 | 21:08
  • 999
  • 0
Джесика Пегула започна убедително на US Open

Джесика Пегула започна убедително на US Open

  • 30 авг 2026 | 20:59
  • 594
  • 0
Каспер Рууд се оттегли от US Open заради контузия в гърба, Артюр Геа заема мястото му

Каспер Рууд се оттегли от US Open заради контузия в гърба, Артюр Геа заема мястото му

  • 30 авг 2026 | 20:41
  • 842
  • 0
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри турнира от сериите Чалънджър 50" в Пловдив

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри турнира от сериите Чалънджър 50" в Пловдив

  • 30 авг 2026 | 19:23
  • 1216
  • 0
Кузманов даде само гейм на португалец в Порто

Кузманов даде само гейм на португалец в Порто

  • 30 авг 2026 | 16:48
  • 946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 23:10
  • 85888
  • 386
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 119344
  • 381
Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

  • 30 авг 2026 | 23:34
  • 9677
  • 46
Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

  • 30 авг 2026 | 23:59
  • 10357
  • 18
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 54926
  • 107
Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

  • 30 авг 2026 | 23:39
  • 8804
  • 2