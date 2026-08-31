Лейла Фернандес стартира убедително на US Open с победа над Джан Шуай

Канадската тенисистка Лейла Фернандес започна с убедителна победа участието си на Откритото първенство на САЩ (US Open). Напредвайки към втория кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк, тя надделя над китайката Джан Шуай с 6:3, 6:2 в първия кръг (1/64-финали).

Фернандес показа много стабилна игра и контрол върху срещата. Канадката пласира 4 аса по време на мача и допусна 3 двойни грешки, докато нейната съперничка Джан Шуай завърши двубоя без реализиран ас и с една двойна грешка.

В решаващите точки Фернандес бе значително по-ефективна. Тя реализира 3 от своите 7 възможности за пробив (43%). В същото време канадската състезателка демонстрира отличен сервис под напрежение и неутрализира всички 7 точки за пробив, които се откриха пред Джан Шуай в хода на срещата.

С този силен начален мач Фернандес се класира за втория кръг на турнира от Големия шлем в САЩ, продължавайки напред след чиста победа за малко над час игра.

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Снимки: Gettyimages