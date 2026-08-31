Иржи Лехечка пречупи коравия Пабло Кареньо Буста на старта на US Open

Иржи Лехечка започна с убедителна и зряла победа участието си на Откритото първенство на САЩ. 19-ият в световната ранглиста чех надделя над испанския ветеран Пабло Кареньо Буста с 3-1 сета (6-1, 7-6(5), 4-6, 6-2) в оспорван двубой от първия кръг в Ню Йорк.

Чешкият тенисист наложи тотална доминация на корта в първата част, като даде само един гейм на своя съперник за 6-1. Във втория сет намиращият се под №66 в ранглистата на ATP Кареньо Буста стабилизира играта си и вкара частта в тайбрек. Там Лехечка запази хладнокръвие в ключовите разигравания и излезе победител с 7-5 точки.

Кареньо Буста, който има богат опит в Ню Йорк като полуфиналист в турнира от 2017 и 2020 година, демонстрира познатия си боеви дух в третия сет. Испанецът реализира решителен пробив и го спечели с 6-4, за да намали изоставането си.

Лехечка обаче реагира мигновено в четвъртата част. Чехът повиши темпото, сервираше стабилно и проби два пъти подаването на испанеца, за да затвори мача с 6-2 и да подпечата класирането си напред.

С този успех Лехечка си уреди сблъсък във втория кръг срещу сънародника си Томаш Махач.

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Снимки: Gettyimages