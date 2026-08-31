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  3. Джазмин Паолини надделя над Вероника Ерявец в три сета

Джазмин Паолини надделя над Вероника Ерявец в три сета

  • 31 авг 2026 | 02:56
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Джазмин Паолини надделя над Вероника Ерявец в три сета

Джазмин Паолини отбеляза успешно завръщане в официалните състезания, след като бе извън корта за повече от шест седмици. Италианката постигна трудна, но ценна победа над словенката Вероника Ерявец с 6:3, 3:6, 6:4 в първия си мач от Откритото първенство на САЩ (US Open).

Паолини започна устремно срещата и успя да наложи силно си темпо в първия сет, който спечели с 6:3. Във втория сет обаче Ерявец демонстрира сериозна съпротива. Словенската тенисистка пое инициативата и след серия от спечелени геймове изравни резултата в сетовете след 6:3 в своя полза.

Третата част бе оспорвана и напрегната. Паолини пръв излезе напред, но Ерявец не се предаде и затвори дистанцията. Въпреки това опитът и устойчивостта на италианката оказаха влияние в ключовите моменти. При резултат 5:4 в своя полза, Паолини спечели решителния гейм и приключи сета при 6:4, а с това и мача.

След преминаването на първото препятствие в Ню Йорк, във втория кръг на надпреварата Паолини очаква победителката от сблъсъка между сънародничката си Лукреция Стефанини и украинката Даяна Ястремска.

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