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  3. Джесика Пегула започна убедително на US Open

Джесика Пегула започна убедително на US Open

  • 30 авг 2026 | 20:59
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Джесика Пегула започна убедително на US Open

Поставената под номер 3 Джесика Пегула откри кампанията си на US Open с категоричен успех с 6:3, 6:2 срещу румънката Елена-Габриела Русе в първия кръг от основната схема. Американката показа шампионски облик на корт „Артър Аш“ и си осигури място в следващата фаза след малко повече от час игра.

Пегула се опираше на изключително стабилен и убедителен сервис през целия двубой, като контролираше разиграванията от задната линия. Тя показа висока успеваемост при реализирането на брейкболи, възползвайки се от колебанията в подаването на Русе и непрекъснато поставяйки румънката под напрежение.

Разликата в класите пролича най-вече в баланса между печелившите удари и непредизвиканите грешки. Пегула завърши срещата с 13 уинъра и контролирани 16 непредизвикани грешки, докато Русе допусна цели 25 непредизвикани грешки, което се оказа фатално за румънската тенисистка.

Във втория кръг на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк Джесика Пегула очаква победителката от интригуващия изцяло американски дуел между ветеранката Винъс Уилямс и шампионката от Откритото първенство на Австралия София Кенин.

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Снимки: Gettyimages

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