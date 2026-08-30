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Каспер Рууд се оттегли от US Open заради контузия в гърба, Артюр Геа заема мястото му

  • 30 авг 2026 | 20:41
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Каспер Рууд се оттегли от US Open заради контузия в гърба, Артюр Геа заема мястото му

Финалистът от Откритото първенство на САЩ през 2022 година Каспер Рууд се оттегли от тазгодишното издание на турнира в Ню Йорк непосредствено преди началото на мачовете от основната схема. Причината за решението на норвежеца е хроничен проблем в гърба, който усложни подготовката му през последните седмици.

Болките в гърба за Рууд се появиха по време на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, където той бе принуден да се откаже по средата на двубоя си срещу Крис О'Конъл. Въпреки че през миналата седмица норвежецът взе участие в надпреварата на смесени двойки заедно с Диана Шнайдер, състоянието му в единичния замисъл се влоши. На последните си тренировъчни сесии в Ню Йорк Рууд изпитваше сериозни затруднения при придвижването по корта и съвместно с екипа си взе решение да не рискува с по-дългосрочното си здраве.

Отказването на световния №19 освободи място в основната схема, което беше заето от 19-годишния французин Артюр Геа. Геа влезе в турнира като „щастлив губещ“ (lucky loser), след като премина два кръга в квалификациите с победи над Сумит Нагал и Клеман Чидех, преди да отстъпи в решаващия трети кръг от Нишеш Басавареди с 0:2 сета (0-2).

Така в първия си мач от основната схема на Откритото първенство на САЩ Артюр Геа ще излезе срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Серундоло влиза в надпреварата след участия на корта в Синсинати и Уинстън-Сейлем, където постигна победи над състезатели като Себастиан Баес и Артур Риндернеч.

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Снимки: Imago

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