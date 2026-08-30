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Даниел Агилар не даде шансове на Фучович на старта на US Open

  • 30 авг 2026 | 21:08
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Даниел Агилар не даде шансове на Фучович на старта на US Open

21-годишният испански тенисист Даниел Агилар записа своята първа победа в основната схема на Откритото първенство на САЩ. Намиращият се на 39-о място в световната ранглиста ибериец надделя категорично над унгареца Мартон Фучович с 6:4, 6:4, 6:2 в среща от първия кръг, продължила 1 час и 44 минути.

Испанецът демонстрира зрялост и стабилност от основната линия през целия двубой. С този успех Агилар добавя втора победа в кариерата си в турнирите от "Големия шлем", продължавайки възхода си през този сезон.

Във втория кръг на надпреварата в Ню Йорк 21-годишният испанец ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между опитния хърватин Марин Чилич и поставения под номер 23 Андрей Рубльов.

Победата на US Open идва след отличен летен период за Агилар. Преди броени седмици той спечели първата си ATP титла на турнира на клей в Умаг, а малко след това достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал.

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Снимки: Gettyimages

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