Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри турнира от сериите Чалънджър 50" в Пловдив

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив. Надпреварата започна днес на кортовете на тенис клуб Локомотив Пловдив. На церемонията по откриването присъстваха още областният управител на Пловдив Георги Янев и бившата тенисистка Цветана Пиронкова, която получи и специален плакет от Българската федерация по тенис.

Министър Керязов подчерта важността на провеждането на спортни събития от подобен ранг в България.

"Организирането на тези турнири показват доверието на международната федерация по тенис към Българската федерация по тенис. Те дават една прекрасна възможност на нашите млади тенисисти да натрупат опит", каза министърът на младежта и спорта.

За церемонията организаторите бяха подготвили и програма с участието на ансамбъл „Тракия" и гайдарите от формация „Наздравица“.

Четирима българи ще започнат участието си директно от основната схема. Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста. С „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Александър Василев и Янаки Милев, както и Джордж Лазаров.

Осем български тенисисти пък ще стартират в надпреварата на двойки.

Това е третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив през тази година. След него там ще се проведе още една надпревара – ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.

Входът за всички срещи е свободен.

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