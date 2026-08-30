Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек: За мен това не беше лесен сезон

Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек каза, че скорошният ѝ напредък я е окуражил за това, което тя определи като най-трудния сезон в кариерата си и ще се бори за първата си титла от Големия шлем за годината на Откритото първенство на САЩ.

25-годишната тенисистка преживя необичайно трудна първа половина от кампанията за високите си стандарти. Тя достигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, преди да загуби от бъдещата шампионка Елена Рибакина, отпадна в четвъртия кръг на "Ролан Гарос", където преди това се представяше отлично, и загуби в третия кръг на "Уинбълдън", не успявайки да защити титлата си.

Швьонтек, която се смъкна до осмо място в световната ранглиста, спечели първата си титла за сезона по-рано този месец след убедителна победа над Рибакина на финала в Торонто, осигурявайки ѝ самочувствие преди последния турнир от Големия шлем за годината. След като завоюва първия си трофей от Шлема на "Ролан Гарос" през 2020-а, Швьонтек е вдигала поне един във всеки сезон от 2022 година насам и ще се стреми да запази тази серия.

„За мен, със сигурност, това не беше лесен сезон. Вероятно най-трудният и най-предизвикателният. Очевидно трябваше да сменя треньора преди сезона на клей, което беше сложна ситуация. След това започнах да работя с Франсиско Роиг и просто исках да приложа всички неща, които правихме на тренировки. Но, от друга страна, нямах много време за тренировки. Всичко малко се успокои след "Уимбълдън". Успях да си взема няколко дни почивка, да се пренастроя малко и имахме много по-дълъг тренировъчен процес. Така че наистина ми помогна да приложа тези неща, за които говорих“, каза полякинята на пресконференция в Ню Йорк.

Швьонтек добави, че последните резултати са я окуражили от постигнатия от нея напредък.

„Последните два турнира (Торонто и Синсинати) бяха супер позитивни. Въпреки че загубих в Синсинати, този мач срещу Джесика Пегула на полуфиналите беше наистина на високо ниво. Доволна съм от играта си и от промените, които направих. Сега просто гледам напред“, коментира тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Бившата номер 1 в света може да черпи увереност и от постиженията си в Ню Йорк, където спечели титлата на Откритото първенство на САЩ през 2022-а. Тя не е стигала по-далеч от четвъртфиналите оттогава, отпадайки на този етап през последните две години.

Швьонтек започва кампанията си на Откритото първенство на САЩ срещу китайката Сиюй Ван.

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Снимки: Imago