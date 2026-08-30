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Григор Димитров стартира на US Open с нощен мач

  • 30 авг 2026 | 15:35
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Григор Димитров стартира на US Open с нощен мач

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на тазгодишния US Open срещу австралиеца Алексей Попирин. Мачът им е поставен в нощната сесия и се очаква да започне след полунощ българско време в нощта на понеделник срещу вторник.

Димитров си осигури място в турнира, след като преодоля квалификациите с убедителни победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а във финалния кръг се възползва от отказването на Ото Виртанен. Неговият първи съперник, Попирин, е бивш шампион от Мастърса в Монреал преди две години и е достигал до топ 20, но в момента заема 130-о място в ранглистата на АТР.

До момента двамата са изиграли четири мача помежду си, като са си разменили по две победи. Последната им среща беше на Мастърса в Шанхай през 2024 г., където българинът спечели в два сета. Предстоящият двубой ще бъде четвърти в програмата на корт номер 12.

Програма за Корт 12 (начало 18:00 ч.):

Хариет Дарт – Пейтън Стърнс

Дамир Джумхур – Хуберт Хуркач

Ан Ли – Антония Ружич

Григор Димитров – Алексей Попирин

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