Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шестима българи започват днес участието си в квалификациите на турнира от сериите ATP Challenger в Пловдив

Шестима българи започват днес участието си в квалификациите на турнира от сериите ATP Challenger в Пловдив

  • 30 авг 2026 | 14:10
  • 455
  • 0
Шестима българи започват днес участието си в квалификациите на турнира от сериите ATP Challenger в Пловдив

Шестима български тенисисти започват днес участието си в квалификациите на турнира от категория ATP Challenger 50 в Пловдив. Състезанието е с награден фонд 56 700 евро и се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Жребий за квалификациите:

Виктор Киров (България) – Игнасио Париска Ромера (Венецуела)

Даниъл Спасов (България) – Франко Риберо (Аржентина)

Калоян Шиков – Стефан Попович (Сърбия)

Александър Толев – Самир Хамза Региг (Алжир)

Антъни Генов – Петер Файта (Унгария)

Радослав Шандаров – Джорджо Табако (Италия)

Между третия и четвъртия мач на централния корт ще се състои официалното откриване на турнира. Специален гост ще бъде министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който ще даде официален старт на надпреварата.

За тържественото откриване е подготвена специална програма с участието на ансамбъл „Тракия" и гайдарите от формация „Наздравица". Българската федерация по тенис ще връчи и специална награда на легенда на българския тенис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Елена Рибакина поднови тренировки преди US Open - проблемът в петата е овладян

Елена Рибакина поднови тренировки преди US Open - проблемът в петата е овладян

  • 30 авг 2026 | 11:39
  • 562
  • 0
Новак Джокович преди 20-ия си US Open: Готов за битка, но с пълно уважение към изпитанията в Ню Йорк

Новак Джокович преди 20-ия си US Open: Готов за битка, но с пълно уважение към изпитанията в Ню Йорк

  • 30 авг 2026 | 10:59
  • 1552
  • 0
Установиха контузията на Синер

Установиха контузията на Синер

  • 30 авг 2026 | 10:46
  • 1332
  • 0
Диан Пари триумфира с първа WTA титла в Монтерей след драма и медицински таймаут срещу Елизе Мертенс

Диан Пари триумфира с първа WTA титла в Монтерей след драма и медицински таймаут срещу Елизе Мертенс

  • 30 авг 2026 | 09:58
  • 838
  • 0
Донски загуби финала в Кингстън

Донски загуби финала в Кингстън

  • 30 авг 2026 | 09:24
  • 973
  • 0
Може ли Сабаленка да си върне аурата на хегемон

Може ли Сабаленка да си върне аурата на хегемон

  • 30 авг 2026 | 08:53
  • 1395
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Челси и Брайтън, Мартинес веднага застава на вратата

Съставите на Челси и Брайтън, Мартинес веднага застава на вратата

  • 30 авг 2026 | 15:06
  • 1344
  • 0
Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 14742
  • 88
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 7567
  • 45
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 7510
  • 15
Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

  • 30 авг 2026 | 13:10
  • 5088
  • 4
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 10246
  • 5