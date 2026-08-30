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Елена Рибакина поднови тренировки преди US Open - проблемът в петата е овладян

  • 30 авг 2026 | 11:39
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Елена Рибакина поднови тренировки преди US Open - проблемът в петата е овладян

Втората ракета в света Елена Рибакина съобщи, че е подновила тренировки и физическото ѝ състояние се подобрява преди старта на Откритото първенство на САЩ. Шампионката от Australian Open бе принудена да се откаже по време на четвъртфиналния си сблъсък срещу Ига Швьонтек на турнира в Синсинати заради болки в петата, но сега отново е на корта в Ню Йорк.

След отказването си в Синсинати, когато се оттегли при резултат 1:4 в първия сет, Рибакина прекара цяла седмица без да играе тенис. В този период тя се консултира с няколко лекари, за да установи причината за дискомфорта и да овладее болката.

„Не беше лесно, защото не знаехме точно как ще реагира кракът. В онзи мач в Синсинати за мен беше изключително болезнено дори да сервирам, а през следващите няколко дни ме болеше дори при ходене“, сподели 27-годишната тенисистка по време на пресконференцията си в Ню Йорк. „След това направихме всичко възможно, за да подобрим състоянието, и съм доволна от начина, по който протича процесът в момента.“

Въпреки претърпените затруднения, казахстанката изрази пълна увереност в действията си и в решенията на своя екип относно натоварванията преди първия си мач срещу представителката на домакините Теа Фродин.

„Започнах да тренирам и се чувствам добре. Все още правим някои корекции, но като цяло съм щастлива от начина, по който се справихме с проблема. Работихме здраво и изглежда, че всичко е наред. Всичко е въпрос на още няколко тренировки преди излизането на корта“, обясни Рибакина. „Чувствам се доста уверена в решенията, които вземаме всеки ден за това как да тренираме, какво да правим и най-вече какво може да се случи в най-лошия сценарий.“

Освен гоненето на втора титла от Големия шлем за сезона, залогът за Рибакина в Ню Йорк е и оглавяването на световната ранглиста. Достигане до полуфинал на US Open ще бъде напълно достатъчно за казахстанката да се изкачи до №1 в класацията на WTA за първи път в кариерата си, измествайки Арина Сабаленка.

Въпреки това Рибакина предпочита да не се фокусира върху математическите изчисления и медийния натиск: „Главно от медиите научавам докъде трябва да стигна, как трябва да играят останалите и всички различни сценарии. Но за мен, особено сега след тази контузия от миналата седмица, най-важното е просто да остана здрава и да играя мач за мач. Опитвам се изобщо да не мисля за това.“

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