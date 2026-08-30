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Диан Пари триумфира с първа WTA титла в Монтерей след драма и медицински таймаут срещу Елизе Мертенс

  • 30 авг 2026 | 09:58
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Диан Пари триумфира с първа WTA титла в Монтерей след драма и медицински таймаут срещу Елизе Мертенс

Французойката Диан Пари спечели първата си индивидуална титла от WTA тур, след като спечели финала на турнира от категория WTA 500 в Монтерей (Мексико) срещу Елизе Мертенс с 6:4, 0:6, 6:3. Двубоят продължи малко над два часа и половина и бе изпълнен с обрати и драматични моменти.

Преди финалния двубой и двете тенисистки трябваше да преминат през сериозни изпитания на полуфиналите. Пари, която влезе в турнира като 50-а в световната ранглиста, си осигури място на финала след победа над поставената под номер 5 американка Ан Ли с 7:6(7), 6:4. От своя страна, опитната белгийка Елизе Мертенс, заемаща 24-о място в ранглистата на WTA, трябваше да прави пълен обрат срещу младата чехкиня Никола Бартункова, надделявайки с 1:6, 6:4, 6:2.

Пари започна финалната среща силно и взе първия сет с 6:4, след като проби сервиса на Мертенс в десетия гейм. Във втората част обаче белгийската тенисистка доминираше изцяло и спечели шест поредни гейма, за да затвори сета на нула (6:0). При резултат 0:5 във втория сет френската състезателка взе медицински таймаут поради проблем в областта на таза и долната част на гърба.

Въпреки физическите затруднения и тежкия втори сет, Пари се върна преобразена за решаващата трета част. Тя постигна ранен пробив във втория гейм, за да поведе с 2:0, а след това осъществи нов пробив в шестия гейм за аванс от 5:1. Въпреки че Мертенс върна един пробив и намали изоставането си, 23-годишната французойка запази самообладание и сервира успешно за мача, затворяйки третия сет с 6:3.

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