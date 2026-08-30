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Може ли Сабаленка да си върне аурата на хегемон

  • 30 авг 2026 | 08:53
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Може ли Сабаленка да си върне аурата на хегемон

Всичко в света на Арина Сабаленка изглеждаше прекрасно, когато по-рано през сезона тя постигна рядко срещания „Слънчев дубъл“. Сабаленка стана едва петата жена, спечелила последователно титлите в Индиън Уелс и Маями. Така тя затвърди позицията си на доминиращата тенисистка в WTA тура и натрупа преднина от 3000 точки на върха в световната ранглиста.

Неочаквано обаче бързо последва труден период, който остави 28-годишната беларускиня да се бори за запазването на първото място преди започващия в неделя US Open. Двукратната действаща шампионка се завръща в Ню Йорк с баланс от 17 победи и седем загуби след триумфа в Маями. В тази поредица попадат болезненото отпадане на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ и обезсърчителната загуба в четвъртия кръг на „Уимбълдън“.

Това представяне е далеч под високите стандарти на четирикратната шампионка от Големия шлем. Сабаленка трябва да защитава 2000 точки на „Флашинг Медоус“, а представителката на Казахстан Елена Рибакина вече изостава само с 434. Беларускинята трябва отново да спечели титлата, за да удължи серията си от 99 седмици като №1 в света.

Запитана дали вярва, че може да възвърне най-добрата си форма на твърдите кортове, на които постигна най-големите си успехи, Сабаленка отговори:

„Абсолютно. Тези трудни уроци със сигурност ще ме направят много, много по-силна и ще ме накарат да работя още по-усилено.“

Четирите титли на Сабаленка от Големия шлем – две на Australian Open и две на US Open, всичките върху твърда настилка – са повече, отколкото повечето тенисистки могат дори да мечтаят да спечелят. Тя обаче е загубила и четири финала и шест полуфинала в най-големите турнири, въпреки че постоянството ѝ на най-голямата сцена няма равно сред останалите състезателки от нейното поколение.

Притеснителното през последните месеци е, че Сабаленка губи психическата си концентрация в ситуации, в които напрежението не е толкова голямо. Това пролича най-ясно при последната ѝ загуба – срещу 20-годишната чехкиня Сара Бейлек в четвъртия кръг на турнира в Синсинати. Сабаленка водеше с 5:1 точки в тайбрека на първия сет и с 4:1 гейма във втората част, но продължи да проявява липса на самообладание в разиграванията. Бейлек осъществи обрат и спечели със 7:6(7), 6:4.

На предишния си турнир в Торонто Сабаленка отпадна на осминафиналите от 19-ата в света рускиня Екатерина Александрова, след като сервисът ѝ се разпадна. По време на сезона на клей Сабаленка допусна обрати, след като беше спечелила първия сет срещу Хейли Баптист в Мадрид, Сорана Кърстя в Рим и най-вече срещу Диана Шнайдер на „Ролан Гарос“.

„Работя върху психическата страна на играта си. Опитвам се да изчистя съзнанието си и да се завърна по-силна“, заяви уверено Сабаленка в Ню Йорк. „Завръщането ми е само въпрос на време.“

Спадът в резултатите на Сабаленка отвори вратата пред Рибакина, която победи беларускинята във финала на Australian Open през януари, да заеме първото място в света. Рибакина може дори да не се нуждае от победа на „Флашинг Медоус“, за да оглави ранглистата, тъй като защитава по-малко точки от Сабаленка.

Съществуват обаче въпросителни около физическото ѝ състояние заради контузия на глезена, получена на четвъртфиналите в Синсинати. Рибакина може да стане №1 в света, ако най-близките ѝ конкурентки – Сабаленка, Джесика Пегула и Коко Гоф – не спечелят титлата.

Дори ако Сабаленка защити трофея си, Рибакина отново ще се изкачи на върха, ако достигне до полуфиналите. 32-годишната Пегула демонстрира изключително постоянство през последните няколко сезона, но все още не е спечелила титла от Големия шлем. Финалистката от 2024 година се надява участията ѝ във финалите във Вашингтон и Синсинати да поставят основата за нова атака на титлата в домашния ѝ турнир от Големия шлем.

Гоф, която миналата седмица победи Пегула във финала в Синсинати, вече знае какво е да триумфира в Ню Йорк, след като именно там спечели първата си титла от Големия шлем през 2023 година. Преди 12 месеца играта на 22-годишната американка беше белязана от несигурност, но сега тя се завръща с повече увереност и по-плавно изпълнение на сервиса.

След водещия квартет всички останали тенисистки в топ 10 също притежават титла от Големия шлем или от турнир на ниво WTA 1000. Сред тях се открояват шампионката от „Ролан Гарос“ Мира Андреева, победителката на „Уимбълдън“ Линда Носкова и шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек.

„Лесно може да се види колко невероятно дълбока и конкурентна е тази група“, заяви Пегула.

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