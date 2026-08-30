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  3. Игнасио Бусе триумфира на турнира в Уинстън-Сейлъм

Игнасио Бусе триумфира на турнира в Уинстън-Сейлъм

  • 30 авг 2026 | 03:13
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Игнасио Бусе триумфира на турнира в Уинстън-Сейлъм

Перуанецът Игнасио Бусе завоюва титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818240 долара.

Поставеният под номер 3 Бусе надделя на финала над четвъртия в схемата Артър Фери (Великобритания) с 6:3, 6:2 за 72 минути на корта.

Тенисистът от Перу спечели първия сет с единствен пробив в осмия гейм, а във втората част взе подаването на съперника си три пъти и без проблеми затвори мача.

За 22-годишния Бусе това е втори трофей от АТП в кариерата и втори за годината след този в Хамбург (Германия) на клей в края на месец май.

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