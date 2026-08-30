Игнасио Бусе триумфира на турнира в Уинстън-Сейлъм

Перуанецът Игнасио Бусе завоюва титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 818240 долара.

¡IGNACIO BUSE HISTÓRICO! 🇵🇪🏆



El peruano se consagró CAMPEÓN de #WinstonSalem tras vencer a Fery por 6-3 y 6-2 y alcanzó su segundo título ATP. 🔝



👏 Se sumó a Yzaga como los únicos dos tenistas de Perú en ganar un torneo en pistas duras. pic.twitter.com/6zshEsWI6Z — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 29, 2026

Поставеният под номер 3 Бусе надделя на финала над четвъртия в схемата Артър Фери (Великобритания) с 6:3, 6:2 за 72 минути на корта.

THERE IT IS 🇵🇪👏



Ignacio Buse becomes the youngest champion in @WSOpen history! pic.twitter.com/xUDqbNAl1N — Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2026

Тенисистът от Перу спечели първия сет с единствен пробив в осмия гейм, а във втората част взе подаването на съперника си три пъти и без проблеми затвори мача.

За 22-годишния Бусе това е втори трофей от АТП в кариерата и втори за годината след този в Хамбург (Германия) на клей в края на месец май.

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