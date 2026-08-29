Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Леванте възхити феновете си със солиден успех над Бетис

Леванте възхити феновете си със солиден успех над Бетис

  • 29 авг 2026 | 20:17
  • 401
  • 0
Леванте възхити феновете си със солиден успех над Бетис

Леванте победи Бетис с 5:2 в изключително атрактивен и резултатен мач от третия кръг на Ла Лига. Голмайстори за победителите станаха Адриан де ла Фуенте в 24-тата минута, Ензо Бардели в добавеното време на първата част, Рожер Бруге с два бързи гола в 56-ата и 70-ата минута и Йон Оласагасти в 94-тата минута. За гостите от Севиля точни бяха Марк Бартра в 34-тата минута и Родриго Рикелме в продължението на първото полувреме.

Головото шоу започна в 24-тата минута, когато Адриан де ла Фуенте засече подаване и откри резултата за Леванте. Десет минути по-късно Марк Бартра възстанови равенството за Бетис след преглед с ВАР. Домакините отново излязоха напред в добавеното време на първата част чрез Ензо Бардели, но секунди преди съдийския сигнал за почивка Родриго Рикелме пак изравни за 2:2.

Леванте финализира привличането на талант на Ливърпул
Леванте финализира привличането на талант на Ливърпул

През второто полувреме Леванте имаше сериозен превес, като Рожер Бруге се превърна в герой с две попадения, съответно в 56-ата и 70-ата минута. Точка на спора и крайния резултат оформи Йон Оласагасти в последните секунди на продължението.

Двата състава предложиха открит футбол с общо 31 удара по посока на двете врати. С този категоричен успех домакините записаха първапобеда пред своя публика, докато за гостите това бе първа загуба след добрия старт до момента и двата успеха на старта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 594
  • 0
Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

  • 29 авг 2026 | 16:43
  • 825
  • 0
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25897
  • 59
Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1195
  • 0
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 10580
  • 1
Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
  • 14950
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 38325
  • 102
Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

  • 29 авг 2026 | 20:40
  • 29279
  • 12
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 32719
  • 23
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 38147
  • 98
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25897
  • 59
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 7901
  • 7