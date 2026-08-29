Леванте възхити феновете си със солиден успех над Бетис

Леванте победи Бетис с 5:2 в изключително атрактивен и резултатен мач от третия кръг на Ла Лига. Голмайстори за победителите станаха Адриан де ла Фуенте в 24-тата минута, Ензо Бардели в добавеното време на първата част, Рожер Бруге с два бързи гола в 56-ата и 70-ата минута и Йон Оласагасти в 94-тата минута. За гостите от Севиля точни бяха Марк Бартра в 34-тата минута и Родриго Рикелме в продължението на първото полувреме.

Головото шоу започна в 24-тата минута, когато Адриан де ла Фуенте засече подаване и откри резултата за Леванте. Десет минути по-късно Марк Бартра възстанови равенството за Бетис след преглед с ВАР. Домакините отново излязоха напред в добавеното време на първата част чрез Ензо Бардели, но секунди преди съдийския сигнал за почивка Родриго Рикелме пак изравни за 2:2.

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През второто полувреме Леванте имаше сериозен превес, като Рожер Бруге се превърна в герой с две попадения, съответно в 56-ата и 70-ата минута. Точка на спора и крайния резултат оформи Йон Оласагасти в последните секунди на продължението.

Двата състава предложиха открит футбол с общо 31 удара по посока на двете врати. С този категоричен успех домакините записаха първапобеда пред своя публика, докато за гостите това бе първа загуба след добрия старт до момента и двата успеха на старта.

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Снимки: Gettyimages